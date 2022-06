Roland Garros 2022: tutti i live e le dirette scritte in tempo reale (Di venerdì 3 giugno 2022) tutti i live e le dirette scritte in tempo reale dei match del Roland Garros 2022. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguito tutti i live Sportface.it. VENERDI’ 3 GIUGNO SEMIFINALE RUUD-CILIC SEMIFINALE NADAL-ZVEREV MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ALCARAZ-RAMOS VINOLAS DJOKOVIC-MOLCAN NADAL-MOUTE FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP TREVISAN-LINETTE MARTEDI’ 24 ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022)e leindei match del. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguitoSportface.it. VENERDI’ 3 GIUGNO SEMIFINALE RUUD-CILIC SEMIFINALE NADAL-ZVEREV MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ALCARAZ-RAMOS VINOLAS DJOKOVIC-MOLCAN NADAL-MOUTE FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP TREVISAN-LINETTE MARTEDI’ 24 ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molt… - Eurosport_IT : Martina Trevisan si ferma in semifinale ????? Al Roland Garros, non riesce l’impresa all’azzurra contro Coco Gauff,… - StefiDotCom : RT @Corriere: Perché Nadal è unico (e anche l’erede Alcaraz non è paragonabile a lui) - Eurosport_IT : È tempo di semifinali a Parigi ?????????? Continua a seguire il Roland Garros LIVE su @discoveryplusIT ed… -