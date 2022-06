Pronto a dare battaglia anche il prossimo Samsung Galaxy A04s (Di venerdì 3 giugno 2022) Il colosso di Seul è sul punto di lanciare sul mercato un nuovo smartphone economico che dà l’idea di qualcosa di già visto: parliamo del Samsung Galaxy A04s, contraddistinto dal product-code ‘SM-A047F‘, è apparso alla piattaforma Geekbench. Avete presente il caro vecchio HTC One M8? L’esperienza utente potrebbe essere pressoché quella. Il device è spinto dal processore Exynos 850, che vanta punteggi in single-core in linea con quelli dello Snapdragon 801, ed addirittura superiori in multi-core alle prestazioni offerte dallo Snapdragon 810 (parliamo dei processori top di gamma degli anni 2013 e 2014). Il SoC si compone di otto core Arm Cortex-A155 con frequenza di clock massimo di 2GHz, con scheda grafica Arm Mali-G52. La produzione è stata realizzata con un processo a 8nm, un bel passo in avanti, prestazionalmente parlando, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Il colosso di Seul è sul punto di lanciare sul mercato un nuovo smartphone economico che dà l’idea di qualcosa di già visto: parliamo del, contraddistinto dal product-code ‘SM-A047F‘, è apparso alla piattaforma Geekbench. Avete presente il caro vecchio HTC One M8? L’esperienza utente potrebbe essere pressoché quella. Il device è spinto dal processore Exynos 850, che vanta punteggi in single-core in linea con quelli dello Snapdragon 801, ed addirittura superiori in multi-core alle prestazioni offerte dallo Snapdragon 810 (parliamo dei processori top di gamma degli anni 2013 e 2014). Il SoC si compone di otto core Arm Cortex-A155 con frequenza di clock massimo di 2GHz, con scheda grafica Arm Mali-G52. La produzione è stata realizzata con un processo a 8nm, un bel passo in avanti, prestazionalmente parlando, ...

