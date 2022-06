Perdere 20 kg con questa dieta: ma non tutti la possono fare (Di venerdì 3 giugno 2022) Una dieta estrema, una dieta che non tutti possono seguire, perché per Perdere 20 kg al mese, come promette il medico che la propone, bisogna essere gravemente obesi. Un sacrificio che chi soffre di questa patologia deve sopportare se vuole vivere! In tanti di noi lo conoscono, è diventato famoso grazie ad una trasmissione televisiva molto seguita. È l’uomo senza espressioni, e il suo viso viene utilizzato come meme proprio per questo motivo. Di chi stiamo parlando? Perdere 20 kg al mese – (esteticaose) – curiosauro.itCome si possono Perdere 20 kg in un mese? Bisognerebbe chiederlo al famoso Dottor Nowzaradan, protagonista del programma Vite al limite trasmesso su Real time. Il medico segue casi di grave obesità (la maggior parte dei ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 3 giugno 2022) Unaestrema, unache nonseguire, perché per20 kg al mese, come promette il medico che la propone, bisogna essere gravemente obesi. Un sacrificio che chi soffre dipatologia deve sopportare se vuole vivere! In tanti di noi lo conoscono, è diventato famoso grazie ad una trasmissione televisiva molto seguita. È l’uomo senza espressioni, e il suo viso viene utilizzato come meme proprio per questo motivo. Di chi stiamo parlando?20 kg al mese – (esteticaose) – curiosauro.itCome si20 kg in un mese? Bisognerebbe chiederlo al famoso Dottor Nowzaradan, protagonista del programma Vite al limite trasmesso su Real time. Il medico segue casi di grave obesità (la maggior parte dei ...

