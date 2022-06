Pd Campania, la musica è finita: non c’è più il quorum per tenere in vita l’assemblea (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 17.43 è sceso a 117 il numero dei componenti dell’assemblea regionale del Pd. Alle dimissioni di Umberto Del Basso De Caro, Gennaro Oliviero e altri big del partito giunte tra ieri e questa mattina altre se ne sono aggiunte nelle ultimissime ore. E altre ancora sono attese per domani mattina. Ma il dado è tratto: il ‘quorum’ minimo per tenere in vita il parlamentino Dem, fissato in 120 componenti (ovvero la metà più uno dei 239 membri eletti con le primarie del 2019), non esiste più. Decadranno, dunque, tutti gli organismi dirigenti e dal Nazareno a Roma non potranno che prendere atto di questa nuova situazione e procedere con il commissariamento del Pd Campano fino al prossimo congresso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 17.43 è sceso a 117 il numero dei componenti delregionale del Pd. Alle dimissioni di Umberto Del Basso De Caro, Gennaro Oliviero e altri big del partito giunte tra ieri e questa mattina altre se ne sono aggiunte nelle ultimissime ore. E altre ancora sono attese per domani mattina. Ma il dado è tratto: il ‘’ minimo perinil parlamentino Dem, fissato in 120 componenti (ovvero la metà più uno dei 239 membri eletti con le primarie del 2019), non esiste più. Decadranno, dunque, tutti gli organismi dirigenti e dal Nazareno a Roma non potranno che prendere atto di questa nuova situazione e procedere con il commissariamento del Pd Campano fino al prossimo congresso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

