Non si fermano ad alt dei carabinieri: denunciati 2 minori (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si fermano all'alt imposto loro dai carabinieri: due ragazzi incensurati di soli 15 e 14 anni dovranno ora rispondere all'autorità giudiziaria minorile di resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Torre Annunziata (Na), dove i militari dell'Arma della sezione operativa della locale compagnia, durante un servizio di osservazione attuato nella zona del rione popolare "parco Penniniello", hanno visto sfrecciare uno scooter con a bordo i due. I ragazzi indossano il casco e i carabinieri hanno intimano loro l'alt. I minori però non si sono fermati nonostante il tentativo di catturare la loro attenzione con sirene e lampeggianti. Ne è nato un inseguimento durato circa un chilometro e terminato solo quando lo scooter è scivolato sull'asfalto.

