Milik, Cauet: "A Marsiglia si è ritrovato, è apprezzato dai tifosi. Sulla Nazionale di Mancini…"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

"Dopo alcuni anni al Napoli, Milik è approdato al Marsiglia: il braccio di ferro effettuato con la società ha dato ragione a De Laurentiis e Giuntoli? A Marsiglia Milik si è ritrovato, è un calciatore amato dai tifosi ed ha disputato una buona stagione. Si è fatto valere ed è stato determinante in più di un'occasione. Dopo gli infortuni rimediati, si è ritagliato il suo spazio in Francia, anche perché la squadra ha la stessa volontà e determinazione del Napoli.

