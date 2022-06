"Lo hanno visto". Esplode lo scandalo Piquè-Shakira: lui beccato così. E lei prepara la vendetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile ma vero, una delle coppie più amate del panorama spagnolo sarebbe al capolinea. Si tratta della cantante colombiana Shakira e il calciatore del Barcellona Gerard Piquè. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero sull'orlo di una separazione definitiva. Il motivo? Tutta colpa di un presunto tradimento di lui che non sarebbe riuscito a nascondere alla moglie e, proprio a causa di questo, i due vivrebbero anche in case separate. A sganciare la bomba è stata Shakira stessa al magazine spagnolo El Periodico. La coppia starebbero vivendo un momento di profonda crisi a causa di un tradimento inaspettato di Piquè. La conduttrice di un celebre podcast spagnolo, Laura Fa, ha spifferato alcuni dettagli al riguardo: "La cantante lo ha beccato con un'altra e stanno per separarsi". Stando alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile ma vero, una delle coppie più amate del panorama spagnolo sarebbe al capolinea. Si tratta della cantante colombianae il calciatore del Barcellona Gerard. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero sull'orlo di una separazione definitiva. Il motivo? Tutta colpa di un presunto tradimento di lui che non sarebbe riuscito a nascondere alla moglie e, proprio a causa di questo, i due vivrebbero anche in case separate. A sganciare la bomba è statastessa al magazine spagnolo El Periodico. La coppia starebbero vivendo un momento di profonda crisi a causa di un tradimento inaspettato di. La conduttrice di un celebre podcast spagnolo, Laura Fa, ha spifferato alcuni dettagli al riguardo: "La cantante lo hacon un'altra e stanno per separarsi". Stando alle ...

