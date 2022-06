L’estate è bella | ma le zanzare no | alcuni rimedi per vivere serenamente le serate estive

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lesono la piaga del, in questo caso non vale la frase “c’è chi le ama e chi le odia?. Si odiano e basta, ma è possibile godersiattraversopiccoli accorgimenti Parlando dinon si dice mai abbastanza. Di sicuro ci sarà qualche lettore più propenso all’argomento perché maggiormente vittima di queste che sono definite delle vere e proprie “belve”. Piccoli rigonfiamenti pruriginosi rischiano di non far goderelastagione. Mamodi per ovviare al problema ci sono: scopriamo quali… - curiosauro.itaddio? Basta fare così! Tutte le, oltre a quelle tigri, possono costituire pericolo per le persone. Soprattutto per i ...