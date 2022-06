La Turchia non si chiamerà più come un tacchino (Di venerdì 3 giugno 2022) Per una campagna di rebranding voluta dal presidente Erdogan, d'ora in poi il suo nome ufficiale all'estero sarà Türkiye anziché Turkey Leggi su ilpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Per una campagna di rebranding voluta dal presidente Erdogan, d'ora in poi il suo nome ufficiale all'estero sarà Türkiye anziché Turkey

