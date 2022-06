La settimana di Piazza Affari si chiude in rosso, spread in deciso aumento (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Nonostante le indicazioni positive arrivate dal mercato del lavoro Usa, la settimana di Piazza Affari si è chiusa con il segno meno. Su mercati già fiaccati dalle notizie in arrivo dall’Ucraina e da quelle relative il progressivo indebolimento dell’economia globale, indicazioni positive dal mercato del lavoro non fanno che rafforzare la volontà della Federal Reserve, e delle altre maggiori banche centrali, di normalizzare il prima possibile il costo del denaro. A maggio, ha fatto sapere il Dipartimento del lavoro Usa, il saldo delle buste paga nei settori non agricoli ha registrato un rialzo di 390 mila unità, un dato migliore rispetto alle +320 mila non-farm payrolls stimate dal mercato. Stabile in quota 3,6% il tasso di disoccupazione. Sul Ftse Mib, che ha terminato la settimana a 24.166,66 punti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Nonostante le indicazioni positive arrivate dal mercato del lavoro Usa, ladisi è chiusa con il segno meno. Su mercati già fiaccati dalle notizie in arrivo dall’Ucraina e da quelle relative il progressivo indebolimento dell’economia globale, indicazioni positive dal mercato del lavoro non fanno che rafforzare la volontà della Federal Reserve, e delle altre maggiori banche centrali, di normalizzare il prima possibile il costo del denaro. A maggio, ha fatto sapere il Dipartimento del lavoro Usa, il saldo delle buste paga nei settori non agricoli ha registrato un rialzo di 390 mila unità, un dato migliore rispetto alle +320 mila non-farm payrolls stimate dal mercato. Stabile in quota 3,6% il tasso di disoccupazione. Sul Ftse Mib, che ha terminato laa 24.166,66 punti ...

Advertising

capuanogio : Gerry #Cardinale era in piazza Duomo domenica scorsa a festeggiare con i tifosi lo scudetto del #Milan appena conqu… - Telefriuli1 : ??????????: ???? ?????????????????? ??'?????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????? Dalla prossima settimana sarà completamente visibile il pozzo d… - _oddaen_ : @Bepositive1991 @borghi_claudio mentre Salvini va in giro per sagre e feste e piazza a rimpinzarsi di prodotti tipi… - CamacoesIT : ?? Il #Fuorisalone2022 è alle porte! Dal 6 al 12 giugno @Porcelanosa_es ospiterà presso il proprio #showroom di… - ItalyinALB : ????| ?? SETTIMANA DELL’ITALIA - Il Pizza Village arriva in Albania? ??Sabato e domenica, 4 e 5 giugno, Piazza Italia s… -