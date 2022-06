In “Processione” con Richard Benson | esce il postumo del metallaro “de noantri”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu – A Roma dal 16 al 30 luglio si celebra la festa de(“di noi altri” per i non romani), unaantichissima che vede protagonista il quartiere di Trastevere, in cui la Madonna del Carmine sita in Sant’Agata in Trastevere in via della Lungaretta, attraversa il rione nel giubilo popolare per trovare posto a San Crisogono. È unacosì, solo “per noi”, come l’ultimo singolo lasciato al suo popolo daappunto, che sembra rappresentare il testamento musicale delde, iltrash e pecorone la cui fama purtroppo o per fortuna (sua) si è legata a quello dei sui numeri comici più che rock. Che poi tutta sta’ differenza non c’è: cos’è il rock se non un ...