Diritti Tv Serie A, Tim al capolinea con DAZN? Sondaggi con Amazon e Sky (Di venerdì 3 giugno 2022) La TIM sarebbe intenzionata a rompere l'accordo con DAZN per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A: Sondaggi con Amazon e Sky Spunta un nuovo caos per quanto riguarda l'assegnazione dei Diritti TV in Serie A. Tim non sarebbe soddisfatta dell'accordo con DAZN e sarebbe intenzionata a cambiare. Ci sarebbero stati Sondaggi con Amazon e Sky in vista della prossima stagione. Lo riporta La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

