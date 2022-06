Covid oggi Lombardia, 690 contagi e 6 morti. A Milano città 166 casi (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 690 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.132 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Nelle ultime Stabile a 34 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 518 (-15) quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 261, di cui 166 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 105 nuovi casi. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: Monza e Brianza +59, Pavia +45, Bergamo +35, Varese +35, Como +25, Mantova ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 690 i nuovida Coronavirus, 3 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.132 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Nelle ultime Stabile a 34 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 518 (-15) quello dei pazienti nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano disono 261, di cui 166 nellacapoluogo. Segue la provincia di Brescia con 105 nuovi. Incremento a due cifre negli altri territori della: Monza e Brianza +59, Pavia +45, Bergamo +35, Varese +35, Como +25, Mantova ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - tvoggi : CORONAVIRUS: IN CAMPANIA CALANO I RICOVERI, CRESCE IL TASSO DI POSITIVITA’ Il tasso di positività è in leggero aume… - FrancyBarby___ : @StefanoDamico5 @Bluefidel47 Può anche andare che 168 mila italiani siano morti di/con covid e la quasi totalità di… - TheDuck29029924 : RT @Puupi200000: Oggi Zangrillo ha parlato in teleconferenza da noi. Un collega riferisce: attacco durissimo alla classe politica, alla ges… -