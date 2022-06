Comunali Taranto | la diaspora ambientalista e la solita carica di imputati e voltagabbana | così la città dell’Ilva torna a scegliere il sindaco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022), indagati, prescritti e condannati. Tra gli oltre 800 candidati alladi consigliere comunale ac’è un po’ di tutto. Ex militanti della destra passati in forza al centrosinistra, ambientalisti finiti nella coalizione della Lega industrialista e persino l’ex segretario del Partito Democratico candidato adal centrodestra. Sotto lo slogan “non ci sono più la destra e la sinistra”, insomma, ha preso vita un variegato alla fragola di trasformismo. Ma non solo. Nelle 27 liste a sostegno dei 4 aspiranticompaiono ex consiglieriaccusati di truffa al Comune, altri con la stessa accusa salvati dalla prescrizione, e poi ancora nomi su cui pendono accuse che spaziano dall’associazione a delinquere fino al traffico di ...