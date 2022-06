Bayern Monaco, telefonata al Napoli per Osimhen. Lewandowski dice addio (Di venerdì 3 giugno 2022) Rinunciare ad uno dei più grandi centravanti della storia moderna del calcio non è affatto facile, ma il Bayern Monaco deve fare i conti con la voglia di cambiare aria di Robert Lewandowski. Il giocatore ha fatto capire a chiare lettere di voler lasciare la Bundesliga, perché intrigato dalla possibilità di giocare al Barcellona. Così il club bavarese non si è voluto far trovare impreparato ed ha subito cominciato un giro esplorativo di telefonate. Il Bayern Monaco pensa anche a Victor Osimhen, lo ha fatto capire al Napoli chiedendo informazioni sul giocatore e cominciando a lusingare il nigeriano della possibilità di giocare in uno dei club più titolati al mondo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli alla chiamata del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 giugno 2022) Rinunciare ad uno dei più grandi centravanti della storia moderna del calcio non è affatto facile, ma ildeve fare i conti con la voglia di cambiare aria di Robert. Il giocatore ha fatto capire a chiare lettere di voler lasciare la Bundesliga, perché intrigato dalla possibilità di giocare al Barcellona. Così il club bavarese non si è voluto far trovare impreparato ed ha subito cominciato un giro esplorativo di telefonate. Ilpensa anche a Victor, lo ha fatto capire alchiedendo informazioni sul giocatore e cominciando a lusingare il nigeriano della possibilità di giocare in uno dei club più titolati al mondo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport ilalla chiamata del ...

