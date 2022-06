Atletica | quando torna Marcell Jacobs? La Torre | “Una gara prima del Mondiale serve E’ un grande uomo | sa gestire ogni situazione”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il forfait dial Golden Gala di Roma, in programma giovedì 9 giugno, getta qualche ombra sul percorso di avvicinamento del Campione Olimpico dei 100 metri ai Mondiali di Eugene. La rassegna intercontinentale avrà luogo tra un mese e mezzo edisporrà verosimilmente di una solaper approcciare nel migliore dei modi la competizione. Il Direttore Tecnico dell’italiana Antonio Laha confidato al Messaggero dettagli importanti sullo stato di salute dell’atleta: “ha un problema in un punto delicato, perché ha un’inserzione del tendine in alto sotto il gluteo, proprio dove il suo motore sprigiona tutti i cavalli. Per questo tipo di problema bisogna procedere con estremo realismo, giorno per giorno”.in ...