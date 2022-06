Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 2 giugno 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 2 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2811 spettatori (18.93% di share); su Canale5 il film La mia banda suona il pop ha avuto 1881 spettatori, 12.39% di share. La partita di calcio Nations League: Spagna-Portogallo su Italia1 ha intrattenuto in media 1107 spettatori (6.64%); su Rai2 il film Appena un minuto ha totalizzato 787 spettatori (4.90%), mentre il film Caro Presidente su Rai3 ne ha portati a casa 348 (2.17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1052 spettatori (7.98%) e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2811 spettatori (18.93% di share); su Canale5 il film La mia banda suona il pop ha avuto 1881 spettatori, 12.39% di share. La partita di calcio Nations League: Spagna-Portogallo su Italia1 ha intrattenuto in media 1107 spettatori (6.64%); su Rai2 il film Appena un minuto ha totalizzato 787 spettatori (4.90%), mentre il film Caro Presidente su Rai3 ne ha portati a casa 348 (2.17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1052 spettatori (7.98%) e ...

