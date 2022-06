Accoltellato in stazione Centrale a Milano, grave in ospedale (Di venerdì 3 giugno 2022) Un algerino di 31 anni è stato ferito gravemente all'addome con un'arma da taglio la notte scorsa sembra dopo una lite a bordo di un tram in piazza IV Novembre, in stazione Centrale a Milano. L'uomo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Un algerino di 31 anni è stato feritomente all'addome con un'arma da taglio la notte scorsa sembra dopo una lite a bordo di un tram in piazza IV Novembre, in. L'uomo è ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Milano, accoltellato in stazione Centrale: è grave in ospedale - SkyTG24 : #Milano, accoltellato in stazione Centrale: è grave in ospedale - 361_magazine : Milano, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato alla stazione centrale - RedazioneLaNews : #Milano Ragazzo accoltellato fuori dalla stazione centrale a Milano: è grave - GiuliaBencini18 : @femme3000 @Ri_Ghetto Te lo confermo, trasferita a Chicago da un mese ed ogni giorno news su una sparatoria nuova o… -