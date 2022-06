Viva l’Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 giugno 2022) Festa della Repubblica piena di significati, quella celebrata questo due giugno in Italia. Probabilmente anche la retorica che, come d’abitudine nelle precedenti edizioni, si appropriava di buona parte della scena, quest’anno ha ceduto opportunamente il passo a altri argomenti in tema, senza dubbio di portata più ampia e più attuale. È opportuna una premessa. Il cambiamento del regime monarchico nel Paese fu combattuto al calor bianco e la vittoria repubblicana non fu proprio un trionfo. Per una volta, un insieme di concomitanze positive fece si che tutto andasse nel migliore dei modi, nonostante le tante difficoltà obiettive:era alle prese con una pesante sconfitta bellica.Una di esse, probabilmente quella di maggior peso, fu che quella commedia a lieto fine fu recitata solo da protagonisti, senza comparse. La storia, a ragion veduta, qualifica quelle figure ...