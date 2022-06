Vangelo di oggi | giovedì 2 Giugno 2022 | Gv 17 | 20-26 | Commento di Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola”. “Chiediamo allo Spirito Santo la grazia dello zelo apostolico di San Paolo, cristiani con zelo apostolico. E se diamo fastidio, benedetto L'articolodi: Gv 17,20-26diproviene da La Luce di Maria.