"Urrà per Elisabetta II", la Gran Bretagna in festa per i 70 anni del suo Regno (Di giovedì 2 giugno 2022) “La nazione, grata, la saluta”. “Per la Regina, per la Gran Bretagna”. “E voi, semplicemente, non l'amate?”. Le prima pagine di tutti i giornali britannici, ad eccezione del liberale Guardian e dell'... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 giugno 2022) “La nazione, grata, la saluta”. “Per la Regina, per la”. “E voi, semplicemente, non l'amate?”. Le prima pagine di tutti i giornali britci, ad eccezione del liberale Guardian e dell'...

Advertising

Piergiulio58 : Giubileo di Platino di Elisabetta, ovazione e urrà per la regina al balcone. Una grande folla in tripudio ha saluta… - MaterTenebraru1 : In 14 anni di tweet, trecentosessanta follower. Un tipo produttivo e soprattutto molto simpatico. Per il troll: Cli… - Gavino14182179 : @fattoquotidiano A pensare che anche il Presidente Mattarella si e convertito alla guerra e va a ricordare gli stes… - ilPadanCrociato : @PadShitposter Un hippip urrà per i nostri re d'italia, re di Sardegna, duchi di Aosta, Genova, monferrato, Piacenz… - SandraH9702216 : @gela2_5 ????Hip hip urrà!! per gli sposini..????..?????? anche seno ci hanno invitato ?????? -