Uomini e Donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi tornano sui social con un annuncio (Di giovedì 2 giugno 2022) A distanza di ventiquattro ore dalla loro scelta, avvenuta a Uomini e Donne, dove si sono conosciuti e innamorati, Matteo Farnea e Veronica Rimondi sono tornati sui social con un annuncio: “Adesso si scrive la storia!” ha scritto su Instagram l’ex corteggiatore, che si è detto determinato a fare le cose sul serio e che considera Veronica la sua fidanzata ufficiale. Lei gli ha presentato la madre, mentre lui questo weekend la porterà a Venezia a conoscere la sua famiglia. Come per i colleghi Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, anche loro innamoratisi a Uomini e Donne, anche per Matteo Farnea e Veronica Rimondi le cose lontano dalle ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) A distanza di ventiquattro ore dalla loro scelta, avvenuta a, dove si sono conosciuti e innamorati,sono tornati suicon un: “Adesso si scrive la storia!” ha scritto su Instagram l’ex corteggiatore, che si è detto determinato a fare le cose sul serio e che considerala sua fidanzata ufficiale. Lei gli ha presentato la madre, mentre lui questo weekend la porterà a Venezia a conoscere la sua famiglia. Come per i colleghi Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, anche loro innamoratisi a, anche perle cose lontano dalle ...

