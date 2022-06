Una Repubblica fondata sui ponti (Di giovedì 2 giugno 2022) Stamattina presto, un po’ sovrappensiero, ho arraffato l’iPad e sono andato dritto al bar per fare la rassegna stampa, ma l’ho trovato chiuso. Allora, già che ero fuori, ho allungato fino a una celebre libreria rossa per prendere un libro di cui avevo bisogno urgente; i commessi però mi hanno bloccato sull’uscio dicendomi che avrebbero osservato l’orario festivo, aprendo chissà quando. Non miglior fortuna ho incontrato andando a comprare un po’ di frutta e verdura fresche per pranzo: il fruttivendolo aveva la serranda abbassata. Quindi mi sono messo su una panchina all’ombra a mandare delle mail per degli eventi da organizzare, salvo ricevere una risposta automatica secondo cui nessuno sarebbe stato in ufficio fino a lunedì. Mi son detto quindi che era il caso di andare a scrivere a casa per attendere la consegna di un pacco, tuttavia una notifica mi avvertiva che la spedizione era ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Stamattina presto, un po’ sovrappensiero, ho arraffato l’iPad e sono andato dritto al bar per fare la rassegna stampa, ma l’ho trovato chiuso. Allora, già che ero fuori, ho allungato fino a una celebre libreria rossa per prendere un libro di cui avevo bisogno urgente; i commessi però mi hanno bloccato sull’uscio dicendomi che avrebbero osservato l’orario festivo, aprendo chissà quando. Non miglior fortuna ho incontrato andando a comprare un po’ di frutta e verdura fresche per pranzo: il fruttivendolo aveva la serranda abbassata. Quindi mi sono messo su una panchina all’ombra a mandare delle mail per degli eventi da organizzare, salvo ricevere una risposta automatica secondo cui nessuno sarebbe stato in ufficio fino a lunedì. Mi son detto quindi che era il caso di andare a scrivere a casa per attendere la consegna di un pacco, tuttavia una notifica mi avvertiva che la spedizione era ...

Advertising

EnricoLetta : Gratitudine eterna alle italiane e agli italiani che consegnarono alle nostre generazioni una #ItaliaRepubblicana.… - ItalyMFA : ????? Il #2giugno 1946 l'Italia rinasce come Repubblica! La #Farnesina augura una buona festa nazionale a tutte le i… - ladyonorato : Mentre Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto e ottenuto una deroga per le proprie raffinerie, l’Ital… - fmascheroni57 : RT @robersperanza: Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebra… - MimmoRicci50 : RT @fimcislbas: Nel giorno in cui si celebra la #FestaDellaRepubblica, noi vogliamo ricordare l'art. 1 della nostra #Costituzione: 'L'Itali… -