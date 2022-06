Salernitana, terremoto in società: Sabatini potrebbe lasciare? (Di giovedì 2 giugno 2022) Indiscrezioni delle ultime ore vedono Walter Sabatini, ds della Salernitana, sempre più lontano dal club. I motivi dietro la rottura Sembra che l’avventura di Walter Sabatini alla Salernitana possa finire nei prossimi giorni, nonostante le tante parole di stima sia di Nicola che di Iervolino. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha a che fare con la differenza di vedute di Iervolino e Sabatini sulle commissioni ai procuratori. Nelle prossime ore si vedrà se la frattura sarà sanabile o se si andrà verso un clamoroso addio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Indiscrezioni delle ultime ore vedono Walter, ds della, sempre più lontano dal club. I motivi dietro la rottura Sembra che l’avventura di Walterallapossa finire nei prossimi giorni, nonostante le tante parole di stima sia di Nicola che di Iervolino. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha a che fare con la differenza di vedute di Iervolino esulle commissioni ai procuratori. Nelle prossime ore si vedrà se la frattura sarà sanabile o se si andrà verso un clamoroso addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

