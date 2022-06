Regina Elisabetta, sai qual è il suo drink preferito? Arriva dall’Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) Sai qual è il drink preferito della Regina Elisabetta? A scoprirlo, l’attore Tom Hanks. Non ci crederai, ma Arriva dall’Italia Il due volte premio Oscar, Tom Hanks, sarebbe riuscito a scoprire il drink preferito da sua Maestà, durante una cena di gala che si è tenuta in occasione della visita della Regina negli Stati Uniti nel 2011. La Regina Elisabetta sorseggia un drink (screenshot)Hanks ha rivelato il mistero durante la sua partecipazione al The One Show, in cui è intervenuto per presentare il suo nuovo film Elvis. Nel biopic incentrato sul re del rock, Tom interpreta l’impresario di Presley, il colonnello Tom Parker. L’attore ha raccontato di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 giugno 2022) Saiè ildella? A scoprirlo, l’attore Tom Hanks. Non ci crederai, maIl due volte premio Oscar, Tom Hanks, sarebbe riuscito a scoprire ilda sua Maestà, durante una cena di gala che si è tenuta in occasione della visita dellanegli Stati Uniti nel 2011. Lasorseggia un(screenshot)Hanks ha rivelato il mistero durante la sua partecipazione al The One Show, in cui è intervenuto per presentare il suo nuovo film Elvis. Nel biopic incentrato sul re del rock, Tom interpreta l’impresario di Presley, il colonnello Tom Parker. L’attore ha raccontato di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto per i festeggiamenti di Elisabetta II, la 96enne regina da record. La nazione agg… - ilpost : Alcune delle pietrone di #Stonehenge sono state illuminate con le immagini della regina Elisabetta II in occasione… - fralbalu : RT @SkyTG24: Regina Elisabetta, 70 anni di regno. Cos’è un Giubileo: dal significato ai precedenti - redazionerumors : Cos’è il Trooping the Colour? Tutto sull’evento più atteso del Giubileo della Regina Elisabetta Leggi l'articolo co… - VanityFairIt : Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito festeggia il Giubileo della regina Elisabetta: ecco dove seguire gli eventi princi… -