Real Madrid, colpo dal Borussia Dortmund nel 2023 (Di giovedì 2 giugno 2022) Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 di proprietà del Borussia Dortmund, potrebbe presto vestire la maglietta del Real Madrid.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 giugno 2022) Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 di proprietà del, potrebbe presto vestire la maglietta del....

Advertising

SimoneTogna : #Tchouameni: 'Nel 2018 l'Inter lo voleva, bastavano 3 milioni di euro'. Ora il calciatore potrebbe essere acquistat… - acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - sportli26181512 : Real Madrid, colpo dal Borussia Dortmund nel 2023: Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 di proprietà del Bor… - infoitsport : TMW - Marcelo e l'addio al Real Madrid: 'Quando sono arrivato pensavo di fare la storia del club' -