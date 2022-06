Palermo, Soleri e la finale del destino: sfida al ‘suo’ Padova per conquistare la B (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella doppia sfida finale contro il Padova, Edoardo Soleri può essere ancora una volta l'uomo in più del Palermo di Baldini, all'ultimo step per la conquista della Serie B Leggi su mediagol (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella doppiacontro il, Edoardopuò essere ancora una volta l'uomo in più deldi Baldini, all'ultimo step per la conquista della Serie B

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Soleri e la finale del destino: sfida al ‘suo’ Padova per conquistare la B - Mediagol : Palermo, Soleri e la finale del destino: sfida al ‘suo’ Padova per conquistare la B - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Andelkovic: “Occhio al Padova. Soleri strepitoso, Chiricò l’arma di Oddo” - Mediagol : Palermo, Andelkovic: “Occhio al Padova. Soleri strepitoso, Chiricò l’arma di Oddo” - ILOVEPACALCIO : Soleri segna, Palermo sogna. Entra e fa gol, nessuno come lui: ora supersfida con il suo Padova - Ilovepalermocalcio -