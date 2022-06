MotoGP, Aleix Espargaro: “Sempre speciale correre qui; non sento la pressione, sono sicuro che mi divertirò” (Di giovedì 2 giugno 2022) Nessuna pausa in vista: il Motomondiale 2022 si sposta dal Mugello alla Catalogna, con i piloti pronti a scendere in pista per l’omonimo Gran Premio; già domani, infatti, si parte in tutte le categorie con le prime due sessioni di prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGP. Aleix Espargaro, pilota della Aprilia, sarà di casa in Catalogna, un Gran Premio speciale come ha sottolineato lui stesso durante la conferenza piloti: “Ogni anno venire qui è davvero speciale; nel corso della mia carriera ho avuto, correndo qui, la pressione nel vedere tanti tifosi che venivano a sostenermi. In generale ho Sempre cercato di controllare la pressione ma quest’anno è diverso, arrivo da un periodo positivo, sono in lotta ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Nessuna pausa in vista: il Motomondiale 2022 si sposta dal Mugello alla Catalogna, con i piloti pronti a scendere in pista per l’omonimo Gran Premio; già domani, infatti, si parte in tutte le categorie con le prime due sessioni di prove libere di Moto3, Moto2 e, pilota della Aprilia, sarà di casa in Catalogna, un Gran Premiocome ha sottolineato lui stesso durante la conferenza piloti: “Ogni anno venireè davvero; nel corso della mia carriera ho avuto, correndo, lanel vedere tanti tifosi che venivano a sostenermi. In generale hocercato di controllare lama quest’anno è diverso, arrivo da un periodo positivo,in lotta ...

