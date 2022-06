Milan a RedBird, InvestCorp deluso: “La nostra offerta era migliore” (Di giovedì 2 giugno 2022) Milan ceduto da Elliott a RedBird. Ma InvestCorp, che aveva trattato in esclusiva, lascia filtrare il suo dispiacere per l'affare saltato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022)ceduto da Elliott a. Ma, che aveva trattato in esclusiva, lascia filtrare il suo dispiacere per l'affare saltato

Advertising

AntoVitiello : Gerry #Cardinale a cena in Duomo ??? (immagini @MilanNewsit). Domani l'ufficialità del signing tra #RedBird ed… - AntoVitiello : 'La priorità per #RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuit… - gippu1 : Con RedBird il #Milan torna proprietà di un soggetto con nome da volatile oltre 40 anni dopo Felice Colombo, il pre… - Filippo_LaScala : RT @BencivengaPierf: Qualche pensiero personale in libertà sul trionfo del #Milan, Redbird, Elliott @apamilan e il meglio che deve ancora v… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano San Siro, si allungano i tempi per il dibattito pubblico: Il tema San Siro e nuovo stadio torn… -