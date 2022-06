«L'Italia per noi albanesi è stata un faro di salvezza negli anni più bui» (Di giovedì 2 giugno 2022) Dall’Albania al palco di Sanremo: questa è stata la “parabola ascendente” di Alketa Vejsiu, 38 anni, cantante, conduttrice ed event planner albanese che ha affiancato Amadeus nel 2020 sul palco dell’Ariston. Alketa Vejsiu, l’albanese che amava l’Italia guarda le foto Gli inizi di Alketa Vejsiu Nata a Tirana nel 1984, Alketa Vejsiu sognava il mondo dello spettacolo fin da quando era una bambina. Non a caso, fin dalla primissima infanzia, comincia a partecipare a concorsi e a festival per giovani talenti, vincendone la maggior parte. Sotto, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 giugno 2022) Dall’Albania al palco di Sanremo: questa èla “parabola ascendente” di Alketa Vejsiu, 38, cantante, conduttrice ed event planner albanese che ha affiancato Amadeus nel 2020 sul palco dell’Ariston. Alketa Vejsiu, l’albanese che amava l’guarda le foto Gli inizi di Alketa Vejsiu Nata a Tirana nel 1984, Alketa Vejsiu sognava il mondo dello spettacolo fin da quando era una bambina. Non a caso, fin dalla primissima infanzia, comincia a partecipare a concorsi e a festival per giovani talenti, vincendone la maggior parte. Sotto, ...

Advertising

marattin : A sinistra la foto che tutti mostrano: i salari in Italia sono praticamente fermi da 30 anni. A destra quella che i… - Inter : ?? | CAMPIONI L'Inter primavera è campione d'Italia per la decima volta nella storia nerazzurra?????? #InterYouth… - Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - tvitterona : RT @darkskywriter: Il #Donbass spiegato semplice: - l'Austria vuole il Trentino - l'Austria infiltra provocatori per fomentare una rivolta… - tabixx82 : RT @marattin: A sinistra la foto che tutti mostrano: i salari in Italia sono praticamente fermi da 30 anni. A destra quella che in pochi mo… -