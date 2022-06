Lazio | idea scambio alla pari Luis Alberto-Zielinski | c’è l’ostacolo ingaggio

(Di giovedì 2 giugno 2022) Come riporta Il Tempo,e Napoli starebbero pensando ad un super. Lo scenario ipotizzato è quello che porterebbeda Luciano Spalletti e Piotrda Maurizio Sarri. Il tutto avverrebbe, senza dunque contropartite tecniche o qualsiasi tipo di conguaglio.maggiore ce l’ha il club di Lotito ed è lo stipendio del polacco, che attualmente guadagna 3,5 milioni netti a stagione. SportFace.

...allaper ricreare quella magia offensiva che, secondo i dettami del 4 - 3 - 3 ha sembre tratteggiato il concetto di 'Sarrismo'. L'attaccante trentacinquenne di Leuven sarebbe tentato dall'...lo vorrebbe alla Lazio per ricreare quella magia offensiva che, secondo i dettami del 4-3-3 ha sembre tratteggiato il concetto di "Sarrismo". L'attaccante trentacinquenne di Leuven sarebbe tentato ...Come appreso da AreaNapoli.it, il Botafogo si è visto respingere l'offerta formulata a Dries Mertens, che spera ancora di restare a Napoli.