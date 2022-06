L' addestramento di Heung-min Son

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 giugno 2022) Non è facile emergere in Premier League. Specie se giochi accanto a Harry Kane, il figlio d’Inghilterra più forte della sua generazione. Specie se la tua squadra è il Tottenham, a secco di trofei da 14 anni. Specie se sei asiatico e vieni dalla Corea del Sud, dove al calcio si preferiscono baseball e taekwondo. Eppure, se quest’anno nel campionato più seguito al mondo ha brillato una stella, quella è-min Son. Il coreano ha vinto la scarpa d’oro (premio assegnato al capocannoniere) a parimerito con il ben più reclamizzato Mohamed Salah. Tutto grazie ai suoi 23 gol senza rigori – l’egiziano ne ha trasformati 5 – e a 12 marcature nelle ultime 10 partite giocate, numeri che gli hanno permesso di rimontare uno svantaggio sul giocatore del Liverpool che solo un mese fa sembrava incolmabile. È anche grazie ai suoi gol (arricchiti da 9 assist, 5 dei quali per il ...