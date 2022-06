La dottoressa Caponigro consiglia quali farmaci mettere in valigia per le vacanze

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 giugno 2022) Abbiamo seguito in tv per due anni in collegamento con E’ sempre mezzogiorno laSara, la ritroviamo per la prima volta nel bosco con Antonella Clerici, finalmente non si parla più di covid ma di. Ottimo segno e non è un caso se Antonella Clerici ha voluto laospite nel suo mezzogiorno durante l’ultima settimana di dirette. Non c’è più solo la speranza, questa volta si parte davvero, si preparano le valigie. Cosa mettiamo dentro? I consigli del medico di E’ sempre mezzogiorno sono ovviamente per la nostra salute. Non solo, lasuggerisce di portare sempre le creme solari, ovunque andiamo, non solo se siamo diretti al mare ma ovunque perché il sole in estate c’è sempre. Quindi in...