Glik | debutto con vittoria in Nations League | novanta minuti con la Polonia

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’evoluzione della vicenda Benevento, Kamilla seguirà da lontano. Il difensore giallorosso è infatti impegnato con lae ieri sera ha debuttato in. La formazione del ct Michniewicz ha superato di misura il Galles, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio realizzato da Williams. Le reti, entrambe nel secondo tempo, di Kaminski e Swiderski, hanno permesso alladi centrare il successo. Buona la prestazione di, rimasto in campo per tutti i. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Bresciaoggi

Per i padroni di casa si tratta delassoluto in questi playoff. Non hanno giocato la ... Le probabili formazioni POLONIA (3 - 4 - 2 - 1): Szczesny; Bereszynski,, Bednarek; Cash, Krychowiak, ...... a 38 anni e mezzo l'attaccante macedone fa il suoin Serie B , in una categoria dove ha ... Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Vogliacco,, Masciangelo; Ionita, Calò, ... Brescia-Benevento 2-2: gli avversari pareggiano in 10, occasione persa