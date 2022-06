Gazzetta: i rinnovi in sospeso preoccupano Spalletti sulla competitività futura del Napoli (Di giovedì 2 giugno 2022) «Vado in vacanza tranquillo». È la sana bugia detta lunedì scorso da Luciano Spalletti per dimostrare fiducia nell’operato del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis”. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Se è vero che dalla fine della stagione il Napoli ha già definito operazioni importanti, investendo 40 milioni tra cartellini e ingaggi (Kvaratskhelia, Olivera, il riscatto di Anguissa), è altrettanto vero che sul fronte rinnovi non si muove nulla. “Però sono tutti i sospesi quelli che preoccupano il tecnico sulla competitività futura di una squadra arrivata terza, ma che è “accerchiata” da una agguerrita concorrenza, soprattutto in chiave posti Champions da conquistare nel prossimo campionato, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) «Vado in vacanza tranquillo». È la sana bugia detta lunedì scorso da Lucianoper dimostrare fiducia nell’operato dele del presidente Aurelio De Laurentiis”. Lo scrive Maurizio Nicitadello Sport. Se è vero che dalla fine della stagione ilha già definito operazioni importanti, investendo 40 milioni tra cartellini e ingaggi (Kvaratskhelia, Olivera, il riscatto di Anguissa), è altrettanto vero che sul frontenon si muove nulla. “Però sono tutti i sospesi quelli cheil tecnicodi una squadra arrivata terza, ma che è “accerchiata” da una agguerrita concorrenza, soprattutto in chiave posti Champions da conquistare nel prossimo campionato, ...

Advertising

napolista : Gazzetta: i rinnovi in sospeso preoccupano #Spalletti sulla competitività futura del #Napoli Al momento le possibi… - serieApallone : Rinnovi Juventus, c'è l'accordo col difensore: Allegri soddisfatto: Rinnovi Juventus, dalla Gazzetta dello S......… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Laudisa: 'Koulibaly e Fabian? I discorsi per i rinnovi potrebbero slittare' - infoitsport : GAZZETTA - Laudisa: 'Koulibaly e Fabian? I discorsi per i rinnovi potrebbero slittare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Laudisa: 'Koulibaly e Fabian? I discorsi per i rinnovi potrebbero slittare' -