Baresi – Tassotti: una giornata di addi (Di giovedì 2 giugno 2022) 1° gennaio 1997: una giornata di addì in casa rossonera. Il 1° giugno del 1997 è una data triste in casa rossonera. Venticinque anni fa, infatti, il Milan da il saluto a Baresi e Tassotti nella partita interna contro il Cagliari. E’ l’ultima gara ufficiale per entrambi. Per quanto riguarda il numero 6, non si era ancora del tutto pronunciato sul suo addio rimandando la scelta alla settimana successiva. Alla fine, però, così è stato. Lui, la leggenda, che da capitano ha vissuto le pagine più brutte e più belle nella storia del Milan. Dalla serie B a trionfare in Italia, in Europa e nel Mondo. Il suo amore per questo club è stato riconosciuto sempre dai tifosi che anche durante l’ultima partita lo incitavano e lo invitavano a continuare. Mentre per l’altro monumento rossonero il saluto è ufficiale. Lui aveva già salutato ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 2 giugno 2022) 1° gennaio 1997: unadi addì in casa rossonera. Il 1° giugno del 1997 è una data triste in casa rossonera. Venticinque anni fa, infatti, il Milan da il saluto anella partita interna contro il Cagliari. E’ l’ultima gara ufficiale per entrambi. Per quanto riguarda il numero 6, non si era ancora del tutto pronunciato sul suoo rimandando la scelta alla settimana successiva. Alla fine, però, così è stato. Lui, la leggenda, che da capitano ha vissuto le pagine più brutte e più belle nella storia del Milan. Dalla serie B a trionfare in Italia, in Europa e nel Mondo. Il suo amore per questo club è stato riconosciuto sempre dai tifosi che anche durante l’ultima partita lo incitavano e lo invitavano a continuare. Mentre per l’altro monumento rossonero il saluto è ufficiale. Lui aveva già salutato ...

