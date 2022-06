Ana Mena, bikini mozzafiato: prova a coprirsi col cappello ma non ci riesce (Di giovedì 2 giugno 2022) Ecco Ana Mena; cerchiamo di scoprire qualcosa in più su una cantante brava e una donna dal fascino incredibile e dalla bellezza disarmante. Dalla sua passione per il calcio al successo alla dodicesima edizione del Veo Veo Awards passando per il film La pelle che abito fino a quanto successo al Festival di Sanremo. Proviamo a conoscere più nel dettaglio Ana Mena, cantante di successo e donna molto affascinante e decisamente bella. InstagramIniziamo con il raccontare la passione calcistica di Ana Mena; la cantante, come si può notare da un suo post Instagram, è una grande tifosa del Real Madrid. Il club spagnolo le ha, sicuramente, una grande soddisfazione sia dal punto di vista nazionale sia a livello europeo. Benzema e compagni, infatti, hanno dominato la Liga e si sono presi anche la Champions League. Il percorso europeo è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 giugno 2022) Ecco Ana; cerchiamo di scoprire qualcosa in più su una cantante brava e una donna dal fascino incredibile e dalla bellezza disarmante. Dalla sua passione per il calcio al successo alla dodicesima edizione del Veo Veo Awards passando per il film La pelle che abito fino a quanto successo al Festival di Sanremo. Proviamo a conoscere più nel dettaglio Ana, cantante di successo e donna molto affascinante e decisamente bella. InstagramIniziamo con il raccontare la passione calcistica di Ana; la cantante, come si può notare da un suo post Instagram, è una grande tifosa del Real Madrid. Il club spagnolo le ha, sicuramente, una grande soddisfazione sia dal punto di vista nazionale sia a livello europeo. Benzema e compagni, infatti, hanno dominato la Liga e si sono presi anche la Champions League. Il percorso europeo è stato ...

Advertising

RadioAirplay_it : Da domani 3 giugno @AnaMenaMusic torna in tutte le #radio con #Mezzanotte #NewSingle #onair ??#radiodate-… - AnaMenaMusic : “MEZZANOTTE” fuori ovunque il 3/6 ???????? SIETE CARICHIIIII???? presave qui - AnaMenaMusic : raga se nn avete ancora fatto il presave di “Mezzanotte” dovete farlo subitoooooo nn sto scherzandooooooo ???? tititi… - heroesandcons : RT @virginia_W_: ana mena e il suo disprezzo per le cose che avvengono di giorno - menemadrid : RT @RadioAirplay_it: Da domani 3 giugno @AnaMenaMusic torna in tutte le #radio con #Mezzanotte #NewSingle #onair ??#radiodate-https://t.c… -