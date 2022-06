Ambasciatore italiano in Kazakistan: ”Tracciata strada per riforme” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Quello che si terrà il prossimo 5 giugno in Kazakistan è il primo passo di un percorso di riforme istituzionali e “non sarà l’ultimo, credo, perché il processo, come sempre in questi casi, è lungo e complesso. Ma la rotta è Tracciata, e l’impressione è che sia irreversibile”. Lo afferma all’Adnkronos l’Ambasciatore italiano in Kazakistan, Marco Alberti, presentando la propria visuale sul Paese. Il Kazakistan affronta in questo momento un rilevante momento di passaggio istituzionale, con il referendum costituzionale fissato per domenica prossima, che nelle intenzioni annunciate a più riprese dal leader Kassym-Jomart Tokayev intende creare un nuovo sistema politico meno presidenziale e autocratico. L’Italia guarda “con attenzione a questa evoluzione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Quello che si terrà il prossimo 5 giugno inè il primo passo di un percorso diistituzionali e “non sarà l’ultimo, credo, perché il processo, come sempre in questi casi, è lungo e complesso. Ma la rotta è, e l’impressione è che sia irreversibile”. Lo afferma all’Adnkronos l’in, Marco Alberti, presentando la propria visuale sul Paese. Ilaffronta in questo momento un rilevante momento di passaggio istituzionale, con il referendum costituzionale fissato per domenica prossima, che nelle intenzioni annunciate a più riprese dal leader Kassym-Jomart Tokayev intende creare un nuovo sistema politico meno presidenziale e autocratico. L’Italia guarda “con attenzione a questa evoluzione, ...

