2 giugno, partigiana a Sky TG24: "Voto donne storico e importante" (Di giovedì 2 giugno 2022) partigiana, donna, madre, lavoratrice. I ricordi del passato si intrecciano con il presente per Sandra, quasi 97 anni e una vitalità invidiabile. Racconta la giornata della vittoria della Repubblica sulla monarchia, come fosse ieri: "aspettavamo con ansia i risultati del referendum", ricorda sospirando. "E non era scontato che vincessero i repubblicani perché ce n'erano tanti di monarchici in giro. Ricordo che per tutto il giorno rimasi incollata alla radio per aspettare l'esito finale dei voti", le sue parole.

