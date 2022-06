Uomini e Donne, cos’hanno fatto e dove sono andati Luca e Soraia dopo la scelta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come da tradizione a Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno passato i loro primi momenti subito dopo la scelta davanti alle telecamere di Witty. I due volti noti del trono over si sono detti ancora increduli: soprattutto Soraia, cui Luca ha chiesto se ci fosse rimasta male per non averla fatta salire a casa. La corteggiatrice ha risposto di sì, così l’ex tronista ha spiegato: “Io te l’avevo detto che comunque è anche giusta far conoscere mia madre alla persona che avrei scelto”. E infatti subito dopo Luca ha chiamato i genitori per farli parlare con Soraia. Terminata l’intervista, la coppia ha trascorso la notte in un elegante hotel di Roma scelto dalla redazione, quindi è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come da tradizione aSalatino eCeruti hanno passato i loro primi momenti subitoladavanti alle telecamere di Witty. I due volti noti del trono over sidetti ancora increduli: soprattutto, cuiha chiesto se ci fosse rimasta male per non averla fatta salire a casa. La corteggiatrice ha risposto di sì, così l’ex tronista ha spiegato: “Io te l’avevo detto che comunque è anche giusta far conoscere mia madre alla persona che avrei scelto”. E infatti subitoha chiamato i genitori per farli parlare con. Terminata l’intervista, la coppia ha trascorso la notte in un elegante hotel di Roma scelto dalla redazione, quindi è ...

