Un altro record per Uomini e Donne a fine maggio | penultima puntata oltre il 30% di share

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono numeri da prima serata quelli che il programma di Canale 5 riesce a fare. Sono numeri che vanno aldilà delle più rosee aspettative, soprattutto per il mese di. 3 milioni di spettatori te li aspetti a febbraio, a novembre. Non il 31, con le ultime puntate del programma. A dimostrazione chenon è solo uno dei cavalli di battaglia del pomeriggio di Canale 5 ma è tra i migliori programmi, in numeri, per la rete. E se fosse andato in onda anche la prossima settimana, di certo, avrebbe portato a casa numeri altrettanto brillanti. Maria de Filippi non vuole spremere troppo il limone, questo è evidente, perchè un programma in prima serata o nei pomeriggi d’estate con le storie delle coppie nate nel programma sarebbe pazzesco. E’ un format che avevamo visto in passato, che tira ancora molto con ...