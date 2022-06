Ultime Notizie – Variante Omicron, a che punto è il vaccino Biontech (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono attesi “nelle prossime settimane” i risultati degli studi clinici condotti per valutare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti-Covid progettati da Biontech contro le varianti Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. Lo ha comunicato oggi la società tedesca. Se i dati saranno positivi, i colloqui con gli enti regolatori saranno avviati subito dopo, ha sottolineato durante un incontro online il Ceo di Biontech, Ugur Sahin. L’amministratore delegato ha evidenziato che il successo del vaccino Covid-19 sviluppato insieme all’americana Pfizer ha trasformato l’azienda in una “centrale elettrica dell’immunoterapia”, aprendo la strada alla ricerca su prodotti contro altre malattie infettive e contro il cancro. Farmaci che potrebbero essere disponibili entro 3-5 anni, stima il gruppo. La tecnologia dell’mRna ha mostrato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono attesi “nelle prossime settimane” i risultati degli studi clinici condotti per valutare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti-Covid progettati dacontro le variantidel coronavirus Sars-CoV-2. Lo ha comunicato oggi la società tedesca. Se i dati saranno positivi, i colloqui con gli enti regolatori saranno avviati subito dopo, ha sottolineato durante un incontro online il Ceo di, Ugur Sahin. L’amministratore delegato ha evidenziato che il successo delCovid-19 sviluppato insieme all’americana Pfizer ha trasformato l’azienda in una “centrale elettrica dell’immunoterapia”, aprendo la strada alla ricerca su prodotti contro altre malattie infettive e contro il cancro. Farmaci che potrebbero essere disponibili entro 3-5 anni, stima il gruppo. La tecnologia dell’mRna ha mostrato ...

