Ucraina, Conte: Salvini a Mosca? Rischia di creare intralci (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per quanto riguarda il viaggio diSalvini a Mosca "ognuno può avere delle aspirazioni, ma quando sitratta di programmare iniziative di questo tipo è benecoordinarsi con il governo, con Palazzo Chigi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per quanto riguarda il viaggio di"ognuno può avere delle aspirazioni, ma quando sitratta di programmare iniziative di questo tipo è benecoordinarsi con il governo, con Palazzo Chigi e ...

