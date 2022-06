(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in serie a Sant’Antimo e a Casandrino, in provincia di Napoli, per un incasso complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Separiello dove due banditi, di cui uno armato di pistola, a bordo di uno scooter e con caschi integrali avevano rapinato l’addetto del distributore di benzina per un incasso di 700 euro. Probabilmente – secondo l’ipotesi dei Carabinieri – sempre le stesse persone e nelle stesse modalità poco prima avevano rapinato altre due stazioni di servizio a Casandrino. Una in via Paolo Borsellino per un incasso di 500 euro e un’altra sempre nella stessa strada ma al civico 129: il bottino questa volta è di 2.200 euro. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania che hanno sentito le vittime e acquisito le immagini dei sistemi di ...

Advertising

SkyTG24 : Tre rapine a distributori carburante in provincia di #Napoli - discoradioIT : Quattro giovani tra i 20 e i 23 anni - tre cittadini marocchini e un italiano, residenti a #Milano e già noti alle… - infoitinterno : La polizia indaga su tre rapine a Palermo - infoitinterno : Tre rapine a segno Palermo: la polizia indaga - LiveSicilia : Tre rapine a segno Palermo: la polizia indaga -

La Repubblica

... 46enne leccese, dalla giudice per l'udienza preliminare Alessandra Serrmarini a fronte di una richiesta di 6 anni e 6 mesi invocata dalla pm Donatina Buffelli per quattrocompiute in...L'uomo ha ottenuto però l'assoluzione percommesse a Felline e per il colpo avvenuto ad un supermercato, in località Torre San ... Tre rapine in poche ore a distributori carburante nel Napoletano Rapine in serie a Sant'Antimo e a Casandrino, in provincia di Napoli, per un incasso complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Separiello dove ...Tre colpi messi a segno nella città di Chieti, in Abruzzo, ai danni di bancomat di banche e uffici postali, per un bottino complessivo di 76mila euro. Gli autori dei furti sono otto persone, raggiunte ...