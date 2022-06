Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2022: l’Australia si prende la vittoria nel Mixed Team di trap (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Baku, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a volo, risuona l’inno australiano. Il merito, nel contest di Mixed Team di trap, che non vedeva l’Italia al via con nessun binomio, è della coppia formata da Laetisha Scanlan e James Willett, capace di imporsi nel Gold Medal Match con lo score di 6-2 su un sorprendente Portogallo, costituito da Maria Ines Coelho de Barros e Joao Azevedo. Al terzo posto invece, in un gradino del podio per due squadre, si sono classificati il Kazakistan (Dmitriyenko e Khassyanov), abile nel battere 6-4 gli Stati Uniti, e la Turchia (Kaya-Tuncer), che ha piegato allo shoot off (5-5, 1-0) le resistenze del Kuwait. Domani, per quanto riguarda il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) A, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa delladeldi, risuona l’inno australiano. Il merito, nel contest didi, che non vedeva l’Italia al via con nessun binomio, è della coppia formata da Laetisha Scanlan e James Willett, capace di imporsi nel Gold Medal Match con lo score di 6-2 su un sornte Portogallo, costituito da Maria Ines Coelho de Barros e Joao Azevedo. Al terzo posto invece, in un gradino del podio per due squadre, si sono classificati il Kazakistan (Dmitriyenko e Khassyanov), abile nel battere 6-4 gli Stati Uniti, e la Turchia (Kaya-Tuncer), che ha piegato allo shoot off (5-5, 1-0) le resistenze del Kuwait. Domani, per quanto riguarda il ...

