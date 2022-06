Svalutazione di un sogno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’euro oggi vale meno di un dollaro e l’Europa, se non cambia qualche cosa, rischia di valere molto meno di quel che sognava. Vi domandate perché mentre la guerra infuria e in Ucraina si contano i morti, noi ci occupiamo di come la burocrazia europea spenda i nostri soldi di contribuenti onesti? La risposta è semplice: perché mentre il continente è sull’orlo di un conflitto mondiale, la vecchia e cara Ue dimostra tutta la propria inettitudine. Gli Stati Uniti d’Europa sono - forse erano - un’idea meravigliosa: mettere insieme le forze di alcuni dei Paesi economicamente più progrediti per consentire a Bruxelles di avere un peso politico, economico e militare simile se non uguale a quello degli Stati Uniti d’America. O per lo meno questo era il disegno dei padri fondatori, i quali immaginavano un’alleanza fra Francia, Germania, Italia, Inghilterra e Spagna che avrebbe attirato anche ...