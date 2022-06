Successi per l’ACI Salerno anche sul bagnato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Week-end strepitoso per l’Automobile Club Salerno che, nonostante piste e strade bagnate, ha portato a casa risultati eccezionali grazie ai piloti in gara nei rispettivi campionati che si sono svolti dal 27 al 29 maggio scorsi. Diversi i driver che hanno esaltato l’ente di Via Vicinanza alla quarta tappa del CIVM, al 29° Slalom Città di Campobasso e al Mondiale Porsche che si è corso sul circuito di Montecarlo in concomitanza con il GP F.1 con Simone Iaquinta in top-ten. In Vallecamonica per la quarta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna applausi di merito a Vito Tagliante e al suo team che ha rimesso a posto la Peugeot 308, dopo l’impatto durante le ricognizioni permettendogli di ottenere la migliore prestazione con un brillante 2° posto di Classe e Gruppo nella RSPLUS RSTB1.6P. Ottima la competizione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Week-end strepitoso per l’Automobile Clubche, nonostante piste e strade bagnate, ha portato a casa risultati eccezionali grazie ai piloti in gara nei rispettivi campionati che si sono svolti dal 27 al 29 maggio scorsi. Diversi i driver che hanno esaltato l’ente di Via Vicinanza alla quarta tappa del CIVM, al 29° Slalom Città di Campobasso e al Mondiale Porsche che si è corso sul circuito di Montecarlo in concomitanza con il GP F.1 con Simone Iaquinta in top-ten. In Vallecamonica per la quarta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna applausi di merito a Vito Tagliante e al suo team che ha rimesso a posto la Peugeot 308, dopo l’impatto durante le ricognizioni permettendogli di ottenere la migliore prestazione con un brillante 2° posto di Classe e Gruppo nella RSPLUS RSTB1.6P. Ottima la competizione ...

