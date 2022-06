Star Wars | attacchi razzisti a Moses Ingram | interviene Ewan McGregor - Magazine - quotidiano net

Advertising

teatrolafenice : Usciva oggi nel 1977 'Guerre stellari' secondo George Lucas. Si preparava a diventare uno dei film di maggior incas… - darthspectvr : quindi posso dire che i miei parents di got sono finiti nel franchise di star wars? ?? - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Stroncando L'Orrore, parleremo di: - Star Wars: il fandom razzista colpisc… - ciccio_liso : @nicoletta_zeno Saghe direi Harry Potter, Hunger games, star wars, cinematic Marvel, il signore degli anelli. Film… - MlAOHWA : gli voglio regalare ogni set di star wars esistente lo voglio Feliciotto sempre -

Sky Tg24

... Lucasfilm Il 27 maggio sono usciti su Disney+ i primi due episodi della miniserie 'Obi - Wan Kenobi' , facendo segnare il migliore esordio di sempre per uno show in streaming di ''. Una ...... Obi - Wan Kenobi, Ewan McGregor: "La maggior parte delle teorie dei fan sono sbagliate" LEGGI: Obi - Wan Kenobi: il profilo didifende Moses Ingram dagli insulti razziali LEGGI: Obi - ... Star Wars, la serie dedicata a Lando Carlissian ancora nei piani. Dipende da Donald Glover Vi aspetta una puntata che mescola saggiamente momenti di quiete e azione quasi selvaggia per un mix entusiasmante.Nell'articolo trovate tutti i riferimenti e gli easter egg del terzo episodio di Obi-Wan Kenobi, disponibile dal 1 Giugno su Disney Plus ...