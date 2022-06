Serie A, la Virtus Bologna liquida Tortona in tre partite e vola in finale (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Virtus Segafredo Bologna supera la Bertram Tortona anche in Gara 3, vince la Serie per 3-0 e vola in finale. L’inizio del match è carico di tensione e palle perse ma sono gli ospiti a cavare un ragno dal buco finalizzando in... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) LaSegafredosupera la Bertramanche in Gara 3, vince laper 3-0 ein. L’inizio del match è carico di tensione e palle perse ma sono gli ospiti a cavare un ragno dal buco finalizzando in...

