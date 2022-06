Roland Garros, Mauresmo: “I match degli uomini hanno più appeal” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “In quest’epoca, come donna e anche come ex giocatrice, non mi sento in colpa né credo sia sbagliato dire che attualmente hanno più appeal le partite degli uomini dei match femminili”. L’ex numero 1 del mondo e direttrice del Roland Garros, Amelie Mauresmo interviene così nel corso della tradizionale conferenza stampa della seconda settimana del torneo. E aggiunge: “Il mio obiettivo, quando ho iniziato la programmazione giornaliera, è stato quello di cercare di capire, fin dai primi turni di sorteggio, quali partite del tabellone femminile avrebbero potuto essere presentate nella sessione notturna – spiega – si vedono le partite, gli abbinamenti o le stelle che potremmo identificare come presenti nella sessione notturna. Ammetto che è stato difficile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “In quest’epoca, come donna e anche come ex giocatrice, non mi sento in colpa né credo sia sbagliato dire che attualmentepiùle partitedeifemminili”. L’ex numero 1 del mondo e direttrice del, Amelieinterviene così nel corso della tradizionale conferenza stampa della seconda settimana del torneo. E aggiunge: “Il mio obiettivo, quando ho iniziato la programmazione giornaliera, è stato quello di cercare di capire, fin dai primi turni di sorteggio, quali partite del tabellone femminile avrebbero potuto essere presentate nella sessione notturna – spiega – si vedono le partite, gli abbinamenti o le stelle che potremmo identificare come presenti nella sessione notturna. Ammetto che è stato difficile ...

